Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 22 mai, și duminica, 23 mai, intre orele 8.00 – 20.00, la Aeroportul Internațional Brașov va avea loc Maratonul de vaccinare impotriva COVID-19. Vaccinul folosit va fi cel produs de compania Pfizer BioNTech. Maratonul de vaccinare va fi de tip drive-through (fara parasirea mașinilor personale).…

- In județul Maramureș, conform datelor primite de la Direcția de Sanatate Publica, au fost vaccinate, in centrele de vaccinare, in weekendul care tocmai s-a incheiat un numar de 4042 persoane, din care cu prima doza 1805 persoane, iar cu a doua doza 2237 persoane. Pana in prezent au fost imunizate in…

- In Joia Mare, brașovenii se pot vaccina fara programare, doar cu buletinul. Vaccinul administrat va fi cel de la Pfizer. Pentru a accelera campania de vaccinare, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Brașov organizeaza impreuna cu Spitalul Sf. Constantin, o acțiune de tip maraton. Astfel, incepand de joi,…

- Prefectura Suceava a transmis ca astazi, la ora 9.00, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 21148 de persoane declarate vindecate. De asemenea, total persoane vaccinate in județ este de 50.593, din care 30543 persoane cu…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba dorește sa informeze ca vaccinarea copiilor din județ se desfașoara conform Calendarului Național de Vaccinare inclusiv pe perioada starii de alerta și face un apel atat catre parinți cat și catre medicii de familie sa nu piarda din vedere importanța efectuarii…

- Este o chestiune de timp, pana cand Spitalul Municipal din Ramnicu Sarat ar urma sa fie redeschis pentru toți pacienții, nu numai pentru bolnavii de COVID-19, așa cum este destinat de la inceputul pandemiei. Direcția de Sanatate Publica este de acord cu cerința autoritaților locale și a responsabililor…

- Marea majoritate a sucevenilor care sunt vaccinați impotriva Covid-19 au fost imunizați cu ser Pfizer BioNtech. Direcția de Sanatate Publica și Prefectura Suceava au anunțat ca de la inceputul campaniei de vaccinare pana la data de 1 martie a.c. in județ s-au distribuit 42.477 de doze de vaccin, ...