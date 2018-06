Stiri pe aceeasi tema

- Este pricipala problema ce va fi dezbatuta la Forumul Industriei farmaceutice, intre principalii actori de pe piața farmaceutica din Romania și reprezentanții autoritaților. Astazi are loc, in Capitala, cea de-a noua ediție a Forumului Industriei Farmaceutice, eveniment organizat de Pharma Business…

- Peste 22% dintre angajati, in special din generatia Millenials, au trecut flexibilitatea programului de lucru in topul celor mai importante beneficii la angajare, conform unui studiu de specialitate. Pe primul loc, cu 64%, s-a situat pachetul salarial, urmat de soliditatea firmei (43%) si…

Gara de Nord din Bucuresti va avea, incepand de luna viitoare, un nou sistem electronic pentru informarea calatorilor, a anuntat astazi CFR Infrastructura. Este vorba de 36 de panouri electronice cu LED, care vor fi montate la intrarea si la mijlocul peroanelor, la intrarile in gara,…

- Gara de Nord din Bucuresti va avea, incepand din luna iunie, un nou sistem electronic pentru informarea calatorilor, care va necesita investitii de 1,7 milioane de lei, a anuntat sambata, pe Facebook, CFR Infrastructura, potrivit Agerpres. "36 de panouri electronice cu LED vor oferi informatii…

- Mihaela Jardan a studiat facultatea de medicina la București, iar in prezent este medic neurolog in Germania. Intr-un interviu oferit pentru Ziarul de Garda, Mihaela spune de ce a ales sa plece din Republica Moldova, vorbește despre cum decurge o zi din viața unui neurolog in Germania, diferențele dintre…

- Telekom Romania organizeaza în data de 17 mai 2018 târgul de cariere „Hai #JOBLIBERARE”, în cadrul caruia își va prezenta oferta de poziții vacante în cadrul grupului de companii. Telekom Romania îi așteapta pe studenții și tinerii absolvenți dornici…

- 123 de medicamente risca sa dispara de pe piața pana la sfarșitul anului și doar 55 dintre acestea mai au intre 1-3 alternative terapeutice, iar 24 nu au alternativa generica, atrag atenția producatorii internaționali de medicamente. Criza imunoglobulinelor ar putea fi doar varful unui aisberg ce…

