(P) Scapă de iritațiile scalpului cu șamponul natural, rețetă de la Manicos Ingrijirea parului nu a fost nicicand mai dificila; exista produse pentru fiecare tip de par. Promit multe și partial par ca au efect. Insa ce te faci cu scalpul iritat spre exemplu? Se manifesta prin senzația de mancarime, constanta, cu vizibile exfolieri ce seamana cu matreața. Mai mult decat atat, pot sa apara și eczeme, ca urmare a scalpului excesiv de uscat. Ce e de facut? Schimba șamponul cu un sampon natural . Acesta nu ar trebui sa presupuna un moft de a schimba marca produsului pe care il folosești. Vorbim despre o schimbare benefica pe termen lung ce poate avea la baza și schimbarea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

