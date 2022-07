Stiri pe aceeasi tema

- Știați ca Windows Server este unul dintre cele mai folosite sisteme de operare in Data Centers la nivel global? Windows Server este sistemul de operare pentru servere creat de Microsoft. In cadrul acestui curs vom discuta despre cea mai folosita ediție in momentul de fața, Windows Server 2019.

- Start la lucrarile de la Pasajul Unirii! Incepand de duminica, 19 iunie a.c., circulația rutiera in Pasajul Unirii va fi oprita, timp de doua luni, pana la inceputul lunii septembrie, ca urmare a inceperii lucrarilor de consolidare și punere in siguranța a acestuia.

- Volei Alba Blaj debuteaza acasa cu CSO Voluntari ]n viitoarea ediție a Diviziei A1, una cu un sistem nou de desfașurare In viitoarea ediție a Diviziei A1 la volei feminin, una care va avea un nou sistem de desfașurare, Volei Alba Blaj, campioana en-titre, va debuta in Sala “Timotei Cipariu” cu CSO Voluntari,…

- Investitorii de la bursa vor beneficia de la inceputul anului viitor de impozite mai mici pentru tranzacțiile cu profit și de o procedura simplificata de taxare. Noile prevederi legislative au fost promulgate astazi, 20 mai, de Președintele Romaniei. Acestea presupun reținerea la sursa a impozitelor…

- Comisia Centrala a Recensamantului Populației și Locuințelor (CCRPL) a decis sa prelungeasca termenul pana la care se poate face autorecenzarea in sistem online pana la 27 mai. Termenul-limita anunțat inițial era 15 mai.

- In contextul in care operatorii rețelelor de metrou constata o cerere tot mai mare a pasagerilor pentru transport ecologic, eficient și accesibil, cea mai recenta generație Wi-Fi 6 ofera conexiunea necesara pentru crearea unor experiențe de calatorie personalizate, confortabile și convenabile pentru…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Dorohoi, pe timpul unei misiuni in sistem integrat cu o patrula aeriana din cadrul Inspectoratului General de Aviatie al MAI si lucratori din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Botosani, au depistat patru cetateni ucraineni,…

- Serbia, un aliat al Rusiei, a primit in weekendul trecut, in cadrul unei operatiuni voalate, un sofisticat sistem antiaerian chinezesc. Aceasta inarmare are loc in contextul in care Occidentul este ingrijorat ca razboiul din Ucraina ar putea ameninta pacea fragila din Balcani, relateaza The Associated…