Stiri pe aceeasi tema

- Romani ajung la stomatolog doar atunci cand ii doare ceva sau nu mai au niciun dinte in gura. Medicii stomatologi se feresc sa faca contract cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru ca plafonul de 4.000 de lei pe luna se consuma imediat și implica prea multa birocrație.

- Doar 2 din 10 parinți știu ca dinții temporari (de lapte) se schimba abia in jurul varstei de 10-12 ani. 45% dintre respondenți declara ca prima durere de dinți a copiilor, asociata cu o carie ce necesita intervenție imediata, a aparut intre 0 si 3 ani. Durerea și disconfortul provocate de cariile netratrate…

- Menținerea dinților sanatoși este importanta nu numai pentru sanatatea ta orala, ci și pentru starea generala de bine. De aceea, serviciile stomatologice sunt atat de importante – acestea te pot ajuta sa pastrezi dinți sanatoși și sa reduci riscul de a dezvolta alte boli. Așadar, daca dorești sa-ți…

- Implanturile dentare sunt printre cele mai populare soluții de tratament de recapatare a funcțiilor dinților și ofera pacienților beneficii imediate și pe termen lung. Tratamentul cu implant dentar reprezinta o modalitate revoluționara de a inlocui dinții care s-au pierdut ori sunt deteriorați puternic.…

- Doar 2 din 10 parinți știu ca dinții temporari (de lapte) se schimba abia in jurul varstei de 10-12 ani. 45% dintre respondenți declara ca prima durere de dinți a copiilor, asociata cu o carie ce necesita intervenție imediata, a aparut intre 0 si 3 ani. Durerea și disconfortul provocate de cariile netratrate…

- Consiliul Judetean Ilfov a aprobat, in ultima zi a lunii ianuarie, in sedinta, un proiect unic in tara și anume sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici, care vor sa isi refaca dantura. Consiliul Judetean Ilfov va deconta trei mii de lei din valoarea lucrarilor sau a protezelor dentare.…

- Romanii vor plati mai mult pentru serviciile medicale: Prețurile s-au majorat cu pana la 30 % Romanii vor plati mai mult pentru serviciile medicale: Prețurile s-au majorat cu pana la 30 % La inceputul anului 2023, comparativ cu 2022, pacienții trebuie sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru investigații…

- Inceputul de an aduce o sumedenie de plati de impozite si taxe, dar acum sarcina devine mai usoara odata cu sosirea aplicatiei mobile Ghiseul.ro. Celebrul site folosit ca hub pentru administrarea profilului fiscal al romanului a devenit acum o aplicatie pentru smartphone. Ghiseul.ro are acum 1.5 milioane…