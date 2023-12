(P) Platformele online - soluția prin care găsim rapid și ușor conținutul digital preferat (P) Platformele online - soluția prin care gasim rapid și ușor conținutul digital preferat Descoperirea de noi site-uri web și resurse online poate fi o aventura captivanta și, in același timp, o provocare in era digitala. Avand la dispoziție o varietate aproape nelimitata de informații, a gasi site-uri relevante și de incredere poate fi uneori o sarcina descurajanta. Din fericire, exista platforme online care faciliteaza acest proces, oferind utilizatorilor instrumente și metode eficiente de a naviga in vastul ocean al internetului. Una dintre cele mai cunoscute și… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiul realizat pe platformele YouTube, Telegram, Reddit si X – fosta Twitter – in patru tari din UE, in perioada ianuarie-iunie 2022, a constatat ca femeile sunt tintele principale pe toate platformele si in toate tarile implicate, informeaza TVR. Alte grupuri afectate includ persoanele de origine…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a acordat recent un contract in valoare de 3,19 milioane de lei, fara TVA, in urma unei licitații. Contractul urmeaza sa livreze un sistem IT avansat bazat pe Inteligența Artificiala (AI), cu capacitați de monitorizare in timp real a conținutului online pe platformele…

- Bruxellesul a anunțat joi, 19 octombrie, ca a deschis o ancheta asupra rețelelor de socializare Meta (Facebook, Instagram) și TikTok, cerand detalii despre masurile pe care acestea le pun in aplicare pentru a preveni difuzarea de „informații false” și ”conținuturi ilegale” in urma atacurilor Hamas asupra…

- UE i-a transmis un avertisment lui Elon Musk in legatura cu presupusa dezinformare cu privire la atacul Hamas asupra Israelului, inclusiv știri false și „imagini vechi reproduse", pe X, care era cunoscut anterior sub numele de Twitter, noteaza The Guardian.Scrisoarea sosește la mai puțin de doua luni…

- Potrivit unor informatii dezvaluite marti de Wall Street Journal (WSJ), Meta lucreaza la mai multe formule. Abonatii ar putea plati in jur de 10 euro pe luna pentru contul lor de Instagram sau Facebook de pe computer si 13 euro pentru aplicatiile mobile de pe smartphone-uri. Fiecare cont suplimentar…

- Procesul era de asteptat, dupa ani de plangeri conform carora Amazon.com si alti giganti ai tehnologiei au abuzat de dominatia lor pe piata in serviciile de cautare, retelele sociale si comertul cu amanuntul online, pentru a controla cele mai profitabile aspecte ale internetului. Procesul, caruia i…

- Comisia Europeana se arata ingrijorata de campaniile de dezinformare, in perspectiva alegerilor europarlamentare de anul viitor Vicepresedinta CE pentru Valori si transparenta, Vera Jourova, a facut apel la platformele media sa ia masuri si sa izoleze Kremlinul ca unul dintre principalii actori aflati…

- Platforma de videoclipuri scurte detinuta de chinezi, care in ultimii ani a crescut rapid in popularitate in randul adolescentilor din intreaga lume, a incalcat o serie de legi ale UE privind confidentialitatea, in perioada 31 iulie 2020 si 31 decembrie 2020, a precizat Comisarul pentru Protectia Datelor…