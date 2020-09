(P) Mohammad Murad: “L-aș vota pe Claudiu Palaz” sursa foto: Partidul Mișcarea Populara In cea mai recenta apariție on-line a domnului doctor Mohammad Murad, cel mai mare investitor din turismul romanesc, fiind cel care a readus la viața in acest an complexul Amfiteatru-Belvedere-Panoramic din Olimp, cu o investiție de peste 50 milioane euro, cunoscut tuturor și din emisiunea “Imperiul leilor” de la PRO TV și candidat independent la funcția de primar al municipiului Mangalia, acesta a afirmat ca votul sau pentru primaria Constanța ar merge catre Claudiu Palaz. Locuind 20 de ani in orașul Constanța și cunoscandu-i pe principalii candidați pentru… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol si foto: infosud-est

Stiri pe aceeasi tema

- In cea mai recenta aparitie on line a domnului doctor Mohammad Murad, cel mai mare investitor din turismul romanesc, fiind cel care a readus la viata in acest an complexul Amfiteatru Belvedere Panoramic din Olimp, cu o investitie de peste 50 milioane euro, cunoscut tuturor si din emisiunea ldquo;Imperiul…

- IPJ Constanta a anuntat luni seara declansarea unei anchete penale, in baza unei sesizari din oficiu, dupa ce la un post local de televiziune a aparut o stire in care candidatul independent la functia de primar al municipiului Mangalia, Mohammad Murad, a fost filmat in timp ce impartea pachete inscriptionate…

- IPJ Constanta a anuntat luni seara declansarea unei anchete penale, in baza unei sesizari din oficiu, dupa ce la un post local de televiziune a aparut o stire in care candidatul independent la functia de primar al municipiului Mangalia, Mohammad Murad, a fost filmat in timp ce impartea pachete inscriptionate…

- Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, a anuntat joi, la Mangalia, ca sustine revendicarile transmise de angajatii HoReCa, in cadrul unui protest public, afirmand ca, in opinia sa, o treime din aceasta industrie va falimenta pana in luna octombrie, daca nu…

- Premierul Ludovic Orban a vizitat joi seara complexul hotelier Amfiteatru-Belvedere-Panoramic, din statiunea Olimp, unitati turistice care au fost reabilitate si modernizate printr-o investitie privata in valoare de peste 35 de milioane de euro, pe care a apreciat-o ca "extrem de importanta" pentru…

- Premierul Lodovic Orbam și ministrul Economiei, Virgil Popescu, participa joi, 23 iulie, la inaugurarea Hotelului Amfiteatru, Olimp, din Constanța.Citește și: In ciuda scandalului URIAȘ, Guvernul merge inainte: a fixat calendarul pentru alegeri Hotelul Amfiteatru este deținut de omul…

- Mii de tone de alge au fost adunate pe plajele litoralului romanesc, de la inceputul lunii iulie pana in prezent, de Administratia Bazinala Apa Dobrogea Litoral. Potrivit ABADL, in prima parte a intervalului 29 iunie-15 iulie nu au fost semnalate fenomene de inflorire algala importante pe…

- 11 sectoare de plaje vor fi reabilitate in urmatorii trei ani Foto: primaria-constanta.ro. 11 sectoare de plaje vor fi reabilitate în urmatorii trei ani, în cadrul fazei a doua a proiectului "Reducerea eroziunii costiere", în valoare totala de peste 752,397 milioane de…