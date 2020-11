Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din 10 noiembrie, dispozitivul IQOS 3 DUO este disponibil intr-o combinație de culori surprinzatoare: roșu burgundy și albastru deschis. Ediția limitata poarta numele Frosted Red și marcheaza un moment al schimbarii – doua anotimpuri cu culori și stari diferite. Dispozitivul poate fi achiziționat…

- Incepand din 10 noiembrie, dispozitivul IQOS 3 DUO este disponibil intr-o combinație de culori surprinzatoare: roșu burgundy și albastru deschis. Ediția limitata poarta numele Frosted Red și marcheaza un moment al schimbarii – doua anotimpuri cu culori și stari diferite. Dispozitivul poate fi achiziționat…

- Ediția a unsprezecea a programului „Bursele Telekom” se adreseaza studentilor din anul I ai unei instituții de invațamant superior de stat din Romania, invațamant la zi, profil real. Cinci studenți vor beneficia de cate o bursa lunara in valoare de 2.230 de lei, acordata in perioadele ianuarie – iunie…

- In prag de toamna, Andreea Balan pune in scena o noua poveste muzicala in care iubirea, blandețea și magia iși dau intalnire in același loc. „Poveste de toamna” este cel mai nou single al artistei, ce reda in versuri iubirea, in diferite forme și in fiecare stadiu al sau. Odata…

- Ultimul festival al verii și unul dintre puținele care s-au ținut și in acest an, a adunat 2.000 de participanți la activitațile gazduite la Darabani, Ipotești, Pomarla și Botoșani, in perioada 28-30 august 2020. Ediția a șaptea a Zilelor Nordului, desfașurata sub genericul #Cei7AniDeAcasa, a propus…

- Coronavirusul in Europa este o „tornada cu coada lunga”, a avertizat, joi, un inalt oficial al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Dr. Hans Kluge a spus ca numarul in creștere al cazurilor in randul tinerilor s-ar putea raspandi in randul persoanelor in varsta, mai vulnerabile – și poate provoca…

- Kit-uri glo Nativ cu design romanesc: kit-urile in ediție limitata glo™ Hyper Nativ reunesc tehnologia inovatoare de incalzire a tutunului și creativitatea a 4 artiști romani: Argaetic, Nimurad, Bararu și Boțcau4 variante de design de referința: folosind materiale de cea mai buna calitate și un finisaj…