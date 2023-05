(P) Decont de cheltuieli pentru deplasări: CE înseamnă și CUM te ajută un soft ERP (P) Decont de cheltuieli pentru deplasari: CE inseamna și CUM te ajuta un soft ERP In calitate de antreprenor, indiferent de forma de organizare juridica, una dintre intrebarile pe care ți le adresezi la un moment dat este: “Ce cheltuieli pot deconta pe firma pentru a fi in legalitate in cazul unui control ANAF?&". Este o întrebare justă, pentru că indiferent de domeniul în care activează o firmă, aceasta poate înregistra ocazional cheltuieli privind deplasarea personalului.

Documentul “decont de cheltuieli deplasări&" este… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro Este o întrebare justă, pentru că indiferent de domeniul în care activează o firmă, aceasta poate înregistra ocazional cheltuieli privind deplasarea personalului.“decont de cheltuieli deplasări&" este…

Stiri pe aceeasi tema

- Un website de calitate reprezinta o extensie a valorilor și calitații business-ului tau care poate transforma vizitatorii in clienți fideli. In era digitala din ziua de azi, un website este, fara indoiala, unul dintre elementele esențiale ale unei afaceri. Tocmai de aceea, nu trebuie sa subestimezi…

- Surse politice au dezvaluit, pentru STIRIPESURSE.RO, ce reduceri se vor face la Ministerul Mediului, dupa ce primul-ministru a cerut tuturor miniștrilor sa vina cu planuri de reducere a cheltuielilor.Ca raspuns la solicitarea premierului Nicolae Ciuca, ministrul Tanczos Barna propune reducerea cheltuielilor…

- Daca v-ați gandit sa cumparați un nou monitor sau un nou laptop, veți intampina, cu siguranța, o serie de caracteristici diferite, de aici și prețul mai mare sau mai mic. Se poate crea o confuzie, pe care vom incerca astazi sa o lamurim, in articolul ce urmeaza. Așadar, care sunt diferențele dintre…

- Primaria Constanta a eliberat astazi, 30 martie 2023, o autorizatei de construie pentru firma Dymy Building SRl, care va investi pe strada Budapesta nr. 1C, din Constanta.Prin AC 311 din data de 30.03.2023, firma amintita va ridica un imobil P 3E 4E retras 5E retras 6E retras 7E retras 8E retras, locuinte…

- USR acuza conducerea ASF de complicitate și a cerut demiterea persoanelor care au permis, cu buna știința, continuarea vanzarii polițelor RCA de catre City Insurance și Euroins. Cazul falimentului Euroins a scos la lumina o mulțime de nereguli scandaloase la nivelul deciziilor luate de conducerea ASF…

- In acest fel se flexibilizeaza optiunile de utilizare a instrumentelor de plata de catre aceste institutii, mai arata comunicatul de presa al Guvernului. Masura legislativa va asigura predictibilitatea in finantarea achizitiilor pentru aparare si pentru executarea misiunilor specifice institutiilor…

- Guvernul japonez va oferi Ucrainei aproximativ 170 de milioane de dolari, care vor fi folosiți pentru refacerea infrastructurii critice și pentru dezvoltarea economiei. Acest lucru a fost comunicat de serviciul de presa al Ministerului ucrainean al Infrastructurii. Acordul de grant corespunzator a fost…

- Documentul este valabil 24 de luni Primaria Constanta a eliberat un certificat de urbanism pentru o firma care are sediul social in Tulcea, aceasta dorind sa construiasca un bloc in Mamaia. De mentionat este ca firma are ca activitate desfasurata in ultimul an ndash; "Activitati in ferme mixte cultura…