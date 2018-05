Liviu Dragnea este absolut sigur ca in aceasta viata legile Justitiei vor intra in vigoare

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat, joi, ca este absolut sigur ca in aceasta viata legile Justitiei vor intra in vigoare si vor reprezenta un pas important in reforma justitiei, transmite Agerpres.ro.… [citeste mai departe]