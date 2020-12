Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea tranzactiilor a inregistrat o crestere cu aproximativ 20% in 2020 fata de 2019, lucrari de Nicolae Grigorescu, Stefan Luchian sau Adrian Ghenie situandu-se printre cei mai bine vanduti artisti, potrivit Artmark. Sursa foto: www.artmark.ro Intr-un top 10…

- The value of transactions increased by approximately 20 per cent in 2020 compared to 2019, with works by Nicolae Grigorescu, Stefan Luchian and Adrian Ghenie being among the best-selling, according to Artmark. In a top 10 of the best-selling lots of art or collectables on the domestic market…

- Sa incepem cu un top 10 al celor mai bine vandute public (in licitație) loturi de arta sau obiecte de colecție pe piața interna: Nicolae Grigorescu – "Țarancuța cu fuior pe cale" – 220.000 euro (Licitația A10 de Primavara, 24 martie) Ștefan Luchian – "Vas cu garoafe" – 125.000 euro…

- Noi recorduri pe piața romaneasca de arta au fost stabilite in cadrul celei mai lungi licitații din istoria Casei de Licitații A10 by Artmark. Aproape 8 ore și jumatate a durat licitarea celor 184 de capodopere din cadrul evenimentului maraton - Licitația de Toamna - Top 100 Mari Maeștri ai Artei Romanești,…

- Portretul fiicei lui Nicolae Tonitza, opera „Irina”, a fost adjudecat in cadrul celei mai lungi licitații din istoria Casei de Licitații A10 by Artmark, cu 120.000 de euro. Varf de colecție și preferat al colecționarilor din toate timpurile este Nicolae Grigorescu, anunța MEDIAFAX.Au fost…

- Lucrarea "Irina" semnata de Nicolae Tonitza, cea mai bine cotata la licitatia de toamna, organizata online de Artmark joi seara, a fost adjudecata la 120.000 de euro. Alte doua lucrari de Tonitza au fost cumparate la sume mari. "Nud vazut din spate" si "Curte la Mangalia" (Cofetaria lui Delureanu)…

- Nicolae Grigorescu și Nicolae Tonitza, marii maeștri ai artei romanești semneaza 12 capodopere in Licitația de Toamna, eveniment programat pentru 22 octombrie și care concentreaza topul artiștilor romani, ravnit de colecționari și pasionații de arta. Poate cea mai inedita apariție in Licitația de…