Stiri pe aceeasi tema

- Serialul de comedie „Las Fierbinti”, difuzat de televiziunea Pro TV, a fost lider de audienta pe toate categoriile de public, marti seara, in intervalul orar 20.30 – 21.35, in care a fost urmarit de aproape doua milioane de telespectatori la nivel national.„Las Fierbinti” a condus topul audientelor…

- Emisiunea „Romanii au talent”, difuzata de televiziunea Pro TV, a fost lider de audienta pe toate categoriile de public, vineri seara, in intervalul de difuzare 20.29 – 23.33, in care a fost urmarita de peste 2,5 milioane de telespectatori la nivel national. Show-ul a fost urmarit de 2.572.000 de…

- Piata de transport feroviar de calatori din Romania va deveni concurentiala intr-o maniera mult mai adanca decat pana acum, odata cu intrarea in vigoare a Pachetului 4 Feroviar, in 2019, iar posibila intrare pe aceasta piata a unor operatori occidentali de anvergura ai unor state vestice – care beneficiaza…

- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii apeleaza…

- Cea mai mare rețea de dealeri BMW din Romania, Automobile Bavaria prezinta la ediția din acest an a Salonului Internațional de Automobile București (SIAB) doua SUV-uri – sau, daca ne luam dupa denumirea utilizata de companie, SAC-uri (Sports Activity Coupe) – care vor avea cu siguranța un cuvant greu…

- Reality show-ul „Exatlon”, difuzat de televiziunea Kanal D, a fost lider de audienta pe toate categoriile de public, miercuri seara, in intervalul 20.18 – 23.10, in care a fost urmarit de 2.110.000 de telespectatori la nivel national. Show-ul a inregistrat 11,8 puncte de rating si 23,9% cota de piata…

- Serialul de comedie „Las Fierbinti”, difuzat de televiziunea Pro TV, a condus topurile audientelor pe toate categoriile de public, marti seara, cand a fost urmarit de 2.234.000 de telespectatori la nivel national. „Las Fierbinti” a inregistrat 12,5 puncte de rating si 23,3% cota de piata la nivel…

- Piata hoteliera din Romania a fost, in 2017, a doua cea mai atractiva din regiune, dupa Polonia, in ceea ce priveste sectorul de tranzactii, in urma a doua vanzari majore, cu o valoare cumulata de 183 de milioane de euro, se arata intr-o analiza realizata de o companie internationala de consultanta…