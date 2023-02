Stiri pe aceeasi tema

- Actuala campanie a SuperLigii Romaniei a avut un start neașteptat. Farul și Rapid au inceput sezonul in forța, in timp ce campioana CFR Cluj și vicecampioana FCSB au arata o forma foarte slaba in startul campionatului. Acest lucru a fost insa benefic pentru suporterii neutri, care au putut urmari multe…

- RAPID - SEPSI. Marko Dugandzic, atacantul giuleștenilor, a reușit un hat-trick in prima repriza. A marcat cele 3 goluri in decurs de 14 minute. Este cel mai rapid hat-trick marcat in acest sezon in Superliga și al doilea din ultimii ani. Ultimul hat-trick de data recenta mai rapid ca al lui Dugandzic…

- Internaționalul moldovean Ion Nicolaescu a deschis scorul in minutul 17 al meciului din Cupa Israelului, pe care echipa sa, Beitar Ierusalim, l-a jucat cu Kafr Qasim. In minutul 51 Nicolaescu a șutat puternic spre poarta, provocand autogolul lui Yazan Nasar (2-0). Columbianul Danilo Moreno, in min.…

- Farul Constanța și jucatorii Robert Ion și Ayrton Mboko au ajuns la un acord pentru incetarea pe cale amiabila a raporturilor contractuale, au transmis, miercuri, 7 decembrie, reprezentantii gruparii de pe litoral. Mijlocașul Robert Ion a ajuns la Farul in vara acestui an, iar in prima parte a sezonului,…

- Luni au avut loc ultimele doua partide din cadrul etapei cu numarul 18 a Superligii Romaniei, insa pauza nu va fi una foarte lunga, in ciuda faptului ca Mondialul din Qatar se va incheia dupa jumatatea lunii decembrie.

- Prezenta lui Cristiano Ronaldo pentru Manchester United nu decurge asa cum si-au dorit partile, cu probleme continue de disciplina cu portughezul. Astfel, acesta si-a atras critici in presa britanica, dar si din partea fostului international englez Wayne Rooney, potrivit news.ro. Fii la curent…