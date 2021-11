Stiri pe aceeasi tema

- Ozana Barabancea a reușit sa le insufle copiilor ei pasiunea pentru muzica, iar acum culege roadele. Vedeta a ajuns pe aceeași scena cu fiica sa, ea fiind in rolul de dirijor, in timp ce tanara Gloria acompania orchestra la pian. Vizionarea momentului i-a adus lacrimi in ochi profesoarei de canto!

- Iulia Albu a anunțat ca va imbraca de doua ori rochia de mireasa pana la sfarșitul acestui an, insa nu este vorba despre o nunta. Fosta soție a lui Mihai Albu iși dorește sa se casatoreasca cu actualul iubit in fața lui Dumnezeu. Invitata intr-o emisiune TV, Iulia Albu a raspuns curiozitaților oamenilor.…

- Andreea Marin a facut dezvaluiri in lacrimi despre pierderea mamei sale. Vedeta a dat un interviu pentru Antena Stars, unde a facut mai multe marturisiri despre parcursul vieții sale și despre relația pe care o are in prezent cu fiica sa.

- Relația dintre Gabriela Cristoiu și mama sa nu este deloc una buna de ani de zile, asta dupa ce numeroasele certuri au creat o bariera intre cele doua. Invitata in platoul Antena Stars, vedeta ne-a marturisit ca niciodata nu a simțit dragostea de mama, insa cu toate astea, in aceste momente iși dorește…

- Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana s-au razboit ani la rand prin tribunale pentru cei doi baieți pe care ii au impreuna. Acum, copiii iși doresc sa plece sa studieze in strainatate, iar vedeta se teme de momentul desparțirii, insa nu se poate opune dorinței lor. Eduard, baiatul cel mic, este pasionat…

- Zeci de copii și tineri din Bistrița-Nasaud au petrecut la Complexul Muzeal Bistrița-Nasaud in cadrul taberei denumita ”Credința – Unitate – Diversitate. Au participat la diverse ateliere de creație și de prevenire a situațiilor de urgența. Seria taberelor de vara pe care Asociația Tinerilor Creștini…

- Scandal de proporții in lumea muzicii populare romanești! Nimeni nu s-ar fi așteptat, dar Constantin Enceanu și Gheorghe Turda sunt la cuțite, iar Gheorghe Turda a povestit ce s-a intamplat, de fapt, intre ei, in exclusivitate, la Antena Stars. Mai mult decat atat, interpretul de muzica populara a marturisit…