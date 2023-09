Stiri pe aceeasi tema

- Provocarea de a sparge oua in capul copiilor de pe TikTok pentru a vedea reacția acestuia a ajuns intens criticata, fiind considerata daunatoare și traumatizanta pentru copii. Experții in domeniul parintelui și al sanatații mintale avertizeaza.

- Kargazstanul a anuntat miercuri ca va interzice reteaua sociala TikTok, acuzata de autoritati ca nu „reduce accesul la informatii daunatoare sanatatii si dezvoltarii copiilor” in aceasta tara din Asia Centrala vecina cu China, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Un fenomen ciudat ia amploare pe Internet și aduna tot mai multe critici dure. Mai exact, un trend neobișuit este la mare cautare pe TikTok și ii implica tocmai pe copii. Cei mici sunt bulversați de gesturile pe care le fac parinții lor și situația in care sunt puși chiar de catre aceștia. Ce le […]…

- In ultimii ani, sa vedem copii in fata telefoanelor, calculatoarelor sau tabletelor a devenit o obisnuinta. Chiar daca tinde sa devina un lucru normal, psihologii atrag atentia parintilor si le solicita sa fie atenti la continutul pe care cei mici il urmaresc in mediul online

- Angajații din unitațile de invațamant preuniversitar vor fi obligați sa ia masuri daca observa ca un copil este victima violenței in afara școlii, se arata intr-un proiect de regulament pentru gestionarea cazurilor de violenta in scoli pus in dezbatere publica.

- Sute de parinti din Alba s-au impotrivit masurarii greutatii si inaltimii copiilor lor in cadrul activitatilor derulate pentru un studiu de evaluare a starii de nutritie a celor mici realizat la nivel national, o initiativa a Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

- Studiu Reveal Marketing Research In cea de-a doua parte a celui mai recent studiu Reveal Marketing Research, ce a avut ca tema centrala evaluarea situației copiilor din Romania, au fost analizate atat percepțiile populației generale, cat și cele ale parinților referitor la diferite aspecte cu rol determinant…

- In cea de-a doua parte a celui mai recent studiu Reveal Marketing Research, ce a avut ca tema centrala evaluarea situației copiilor din Romania, au fost analizate atat percepțiile populației generale, cat și cele ale parinților referitor la diferite aspecte cu rol determinant in dezvoltarea copiilor,…