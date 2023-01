Ospăţul devoratorilor sau diminuarea etnică Ultimele date statistice ale recensamantului confirma procesul de diminuare etnica și degringolada naționala. Sunt cifre care par a fi culese de un antropolog care studiaza un trib, pe care pofta de ”ingurgitare” a semenului i-a facut sa uite de inmulțire. La recensamantul de acum unsprezece ani, seful INS era beat ”turta”. Actualul șef al INS nu e turmentat, doar e un politruc fara glagorie cand afirma ca: ”…in sistemul totalitar era suficienta o decizie politica cum a fost in 1967, crește natalitatea, a crescut la jumatate de milion, s-a dublat, nu se mai poate acum.” O afirmație ușor de contrazis… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

