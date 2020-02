Stiri pe aceeasi tema

- Brad Pitt a castigat duminica seara, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cel mai bun actor in rol secundar, in cadrul celei de-a 92-a editii a galei organizate de Academia de film americana, gratie interpretarii sale din lungmetrajul "Once Upon a Time... in Hollywood", potrivit contului de Twitter…

- Jurnalistul si criticul de film Cristian Tudor Popescu si-a exprimat parerea cu privire la productiile nominalizate la premiile Oscar 2020, ce vor avea loc in aceasta noapte, la Los Angeles, si a devzaluit care este filmul sau preferat.

- Cea de-a 92-a gala a premiilor Oscar va avea loc in aceasta noapte la Los Angeles, in Statele Unite. Atunci se va afla cine sunt caștigatorii celor mai importante distincții din industria cinematografiei acordate de Academia americana de Film. Se anunța o competitie umar la umar pentru premiile Oscar.…

- In controversata postare aparuta sub numele "Oscars Prediction Experience", careia site-ul de specialitate Deadline i-a facut o poza inainte de a fi stearsa, premiul Oscar pentru cel mai bun film ii revine filmului sud-coreean "Parasite", Sam Mendes este castigator la categoria cel mai bun regizor…

- Cea de-a 92-a ceremonie de acordare a premiilor Academiei americane de Film va avea loc la 10 februarie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. A fost publicata lista completa a nominalizarilor....

- Academia Americana de Film a anuntat luni nominalizarile pentru cea de-a 92-a editie a premiilor Oscar si, cum era de asteptat, Netflix este la putere. Jokerul lui Todd Phillips, irlandezul lui Martin Scorsese si povestea hollywoodiana a lui Quentin Tarantino sunt printre peliculele cu cele…

- ​Nominalizarile la premiile OSCAR 2020 au fost anunțate, luni, de Academia americana de film, informeaza Hotnews. Gala de decernare a premiilor OSCAR va avea loc pe 9 februarie 2020. Nominalizarile la OSCAR 2020 au fost fi transmise LIVE, intr-o ceremonie prezentata de actorii John Cho și Issa Rae.…