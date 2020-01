Stiri pe aceeasi tema

- „Joker”, „The Irishman”, „The Parasite”, „Little Women”, „Once Upon a time... in Hollywood” se numara printre peliculele nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film, la cea de-a 92-a gala a Academiei americane, care va avea loc pe 9 februarie, anunta digi24.ro.

- Academia Americana de Film anunta pe 13 ianuarie nominalizarile la premiile Oscar 2020, iar filmele „The Irishman“, „Once Upon a Time in Hollywood“, „1917“, „Marriage Story“ si „Joker“ sunt marile favorite.

- Prezentam mai jos lista completa a premiilor atribuite in cadrul celei de-a 77-a editii a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), duminica seara, la Los Angeles. CINEMATOGRAFIE: Cel mai bun film – drama: ‘1917’ Cel mai bun film – comedie/musical:…

- Netflix are acum ocazia de a-si consolida reputatia alaturi de marile studiouri de la Hollywood, scrie dcnews.ro. 17 dintre cele 34 de nominalizari au fost obtinute pentru lungmetraje. Filmul "Marriage Story", de Noah Baumbach, conduce in topul nominalizarilor, cu șase, urmat de "The Irishman", de…

- Cele mai multe nominalizari la Globurile de Aur, trofee care deschid sezonul marilor premii cinematografice de la Hollywood, le-a primit lungmetrajul „Marriage Story”. A fost nominalizat la sase categorii, inclusiv la categoria „cel mai bun film dramatic”, informeaza AFP si Variety. In top producții…

- Regizat de Timm Miller, cel de-al saselea film din franciza „Terminator" ii are in distributie pe Gabriel Luna, Mackenzie Davis, Natalia Reyes si Brett Azar. Filmul a generat, in primul weekend pe marile ecrane romanesti, incasari de 29 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com. „Joker" al lui…

- Lungmetrajul "Joker", regizat de Todd Phillips, a urcat o poziție și a revenit pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de 18,9 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com, scrie Mediafax.Pelicula "Joker" a adus pe marile ecrane actori celebri, precum Robert…

- Filmul "Joker", regizat de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix în rolul principal, se mentine pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, cu încasari de 1.757.742,16 lei, potrivit Cinemagia.