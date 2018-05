Orlando Bloom si Katy Perry s-au intalnit cu Papa! 

Stiri pe aceeasi tema

- Banuiam ca sunt din nou impreuna de mai multe luni, insa in absența unei declarații oficiale nimeni nu a știut exact in ce stadiu sunt foștii Orlando Bloom și Katy Perry. Ei bine, zilele trecute, relația lor a capatat un nou status: confirmata și oficiala. Impreuna din nou! Cele doua staruri și-au confirmat…

- Studentii ieseni vor putea participa, in perioada 2-13 mai, la „singura sesiune asteptata", Festivalul Studentilor Ieseni „FEstudIS", aflat la cea de-a XVIII-a editie. Evenimentul este organizat de catre Casa de Cultura a Studentilor din Iasi (CCS Iasi), impreuna cu organizatile studentesti din Iasi.…

- Katy Perry se afla in Tokyo, Japonia, in plin turneu, ocazie cu care și-a uimit fanii cu un talent ascuns. Dupa ce și-a petrecut o zi alaturi de iubitul sau, Orlando Bloom, pe o pista de karting, imbracați haios, in costum de Mario și Luigi, cantareața a venit singura la o emisiune TV. Pe langa actul…

- Leca Bancila, primarul orașului Intorsura Buzaului ii așteapta pe locuitorii urbei la Casa de Cultura din Intorsura Buzaului Circula zilele acestea, pe Facebook, o poza cu un anunț care informeaza locuitorii orașului Intorsura Buzaului ca sunt așteptați luni, 18 februarie 2018, la o intalnire cu primarul…

- La S.C. Uzina Metrom” S.A. Brașov, a avut loc recent, o intalnire de lucru, a directorului general Romarm, Marius Ioana (foto) cu liderii de sindicat ai filialelor care lucreaza pentru industria de aparare, eveniment la care au luat parte și reprezentanții sindicatelor de la Fabrica de Arme și Societatea…

- Presedintele turc, Recep Erdogan, s-a intalnit cu Papa Francisc. Este prima vizita a unui sef de stat turc la Vatican din ultimele aproape sase decenii. Pe agenda discutiilor s-au aflat situatia din Siria, lupta impotriva terorismului, islamofobia si statutul orasului Ierusalim.