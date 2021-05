Originea Covid-19: Teoria laboratorului chinez, relansată în Statele Unite Contestata îndelung de catre majoritatea experților, considerata extrem de improbabila, daca nu exagerata, teoria accidentului de laborator pentru a explica originea Covid-19 a revenit în forța în ultimele saptamâni în dezbaterea americana, potrivit AFP.



"Lista persoanelor care susțin teza despre o origine animala a virusului nu s-a schimbat. Dar cea a persoanelor care sugereaza ca (virusul) ar fi putut ieși dintr-un laborator a continuat sa creasca", a rezumat Scott, luni, la CNBC Gottlieb, un respectat fost șef al Agenției pentru Medicamente din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raportul, despre care nu s-a aflat pana acum, ar putea alimenta apelurile la extinderea investigatiilor asupra teoriei ca noul coronavirus a „scapat” dintr-un laborator chinezesc, cu toate ca grupul de experti ai OMS (Organizatia Mondiala a Sanatatii) care au vizitat China la inceputul acestui an au…

- Vaccinul chinezesc anti-COVID-19 produs de Sinopharm a devenit primul vaccin dezvoltat de o tara non-occidentala care a obtinut unda verde din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii, informeaza Agerpres . Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca a acordat o autorizatie de urgenta pentru utilizarea…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, planuiește sa candideze pentru un al doilea mandat de cinci ani la șefia organizației, relateaza Stat News, citând o sursa familiara problemei, scrie Reuters. Etiopianul a devenit în 2017 primul african…

- Experții din cadrul Organizației Mondiale a Sanatații solicita interzicerea totala a vanzarii de animale vii in piețele tradiționale și piețele umede pentru a opri posibile apariții viitoare de boli precum Covid-19. Conform The Independent, OMS a cerut tuturor guvernelor sa suspende comerțul cu animale…

- Experții OMS s-au deplasat in China in perioada 14 ianuarie - 9 februarie, țara in care au aparut primele cazuri de boala, in decembrie 2019. Inaintea misiunii, experții spuneau ca ipoteza unei scurgeri de laborator este cea mai putin probabila.”Ancheta necesita o cercetare mai aprofundata, probabil…

- Orasul chinez Wuhan si mai concret piata Huanan nu pot fi considerate definitiv ca focar aflat la originea pandemiei de COVID-19, potrivit raportului final al echipei stiintifice a Organizatiei Mondiale a Sanatatii insarcinata cu investigarea origini coronavirusului, relateaza EFE, potrivit Agerpres.…

- Studiul comun realizat de experti chinezi si specialisti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a ajuns la concluzia ca transmiterea coronavirusului la om de la un animal intermediar este o ipoteza ”de la probabila la foarte probabila”, un incident de laborator ramanand ”extrem de improbabil”, informeaza…

- Echipa de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care a anchetat in ianuarie originile pandemiei de coronavirus in orasul Wuhan din China a decis sa nu publice concluzii provizorii, scrie joi cotidianul Wall Street Journal, preluat de AFP. Decizia a fost luata in contextul unor tensiuni…