- Organizatorii UNTOLD 2021 anunța ca in acest an participanții vor avea acces la festival doar daca prezinta Certificatul digital EU covid-19 (green pass) sau au testare rapida antigen. In acest fel, organizatorii UNTOLD iși pastreaza angajamentul de a face unul dintre cele mai sigure evenimente din…

- Festivalul International de Literatura si Traducere Iasi – FILIT lanseaza apelul de recrutare voluntari pentru ediția a IX-a a festivalului, ce se va desfașura in perioada 20-24 octombrie 2021. Voluntarii vor lucra alaturi de echipa de organizare in perioada premergatoare festivalului si in timpul acestuia,…

- Organizatorii UNTOLD au inceput construcția celui mai mare festival din Europa organizat in acest an, festival la care sunt așteptați cei mai buni DJ-i ai lumii, artiști și trupe de renume naționale și internaționale.

- Ediția din acest an promite, ca de fiecare data, sa aduca specialiști de renume internațional ai domeniului vizat de eveniment. Aceștia vor participa la conferințele programate la Sibiu și vor aborda teme legate de potențialul culturii…

- Peste 200 de evenimente cinematografice, proiecții de filme, concerte, discuții cu regizorii, workshopuri și evenimente dedicate industriei de film vor avea loc la Sibiu, in perioada 5-12 septembrie, la Astra Film Festival – Festivalul Internațional de Film Documentar. Ediția din acest an, a 28-a, se…

- Festivalul International de Film Transilvania (TIFF) revine la Sibiu intre 5 si 8 august, pentur al 15-lea an. Timp de patru zile, vor fi proiectate cateva dintre cele mai apreciate filme din ultimul an, cu invitati speciali: programul include mai mult de 30 de productii, unele recent premiate la…

- Cinci muzee au fost inaugurate, joi, la Iasi, intre care Muzeul Literaturii Romane si Muzeul Pogromului, iar finantarea de peste 16 milioane de lei a fost asigurata atat din fonduri europene, cat si de la bugetul de stat, potrivit news.ro. Proiectul, intitulat Casa Muzeelor, a fost initiat…

- Muzeul National al Literaturii Romane Iasi organizeaza, pe parcursul acestei luni, expozitii, concursuri, ateliere, intalniri si aparitii editoriale, cu scopul de a marca 200 de ani de la nasterea lui Vasile Alecsandri (1821-1890), detinatorul primului premiu international pentru literatura romana,…