- ​Parchetul rus a cerut vineri ca mai multe organizații ale opozantului Kremlinului Aleksei Navalnîi, în prezent încarcerat, sa fie declarate „extremiste” și, prin urmare, interzise.„Sub acoperirea unor sloganuri liberale, aceste organizatii lucreaza la crearea…

- Parchetul rus a cerut vineri ca mai multe organizatii ale opozantului incarcerat Aleksei Navalnii sa fie declarate drept "extremiste" si, prin urmare, interzise, relateaza France Presse. "Sub acoperirea unor sloganuri liberale, aceste organizatii lucreaza la crearea de conditii pentru destabilizarea…

- Procurorii ruși au cerut miercuri instanței din Moscova în care are loc procesul de defaimare intentat lui Alexei Navalnîi ca disidentul sa plateasca o amenda de 950.000 de ruble (10.665 de euro), relateaza Reuters.Navalnîi, cel mai proeminent critic al președintelui Vladimir…

- Disidentul rus Alexei Navalnîi a comparut din nou în fața instanței, vineri, într-un proces separat de cel care a dus la condamnarea sa la trei ani și jumatate de închisoare, mai devreme în cursul acestei saptamâni, anunța Euronews.Procesul are loc la tribunalul…

- Un tribunal l-a suspendat luni pe Ilia Iasin, un politician de opozitie din Moscova, inaintea noilor proteste impotriva arestarii liderului opozitiei ruse Alexei Navalnii, informeaza dpa. Politicianul a fost condamnat la zece zile de detentie pentru ca nu a respectat ordinul de duminica…

- Presedintele SUA, Joe Biden, 'nu a fost retinut' in convorbirea telefonica pe care a avut-o in aceasta saptamana cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Liderul de la Casa Alba a adus in discutie, cu…

- Politia din Rusia a arestat peste 2.500 de persoane la manifestatiile organizate sambata in intreaga tara pentru eliberarea lui Alexei Navalnii, principalului opozant al lui Vladimir Putin, arestat in urma cu o saptamana, la revenirea in tara, informeaza Agerpres . In Siberia, protestele s-au desfasurat…

- Autoritațile ruse au luat noi masuri, joi și vineri, pentru intimidarea aliaților liderului opoziției ruse Aleksei Navalnii, inaintea mitingurilor antiguvernamentale programate sa aiba loc sambata in zeci de orașe din țara, scriu The Moscow Times și AFP. Mai multi sustinatori ai opozantului Aleksei…