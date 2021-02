Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, marti, ca in bugetul pe anul 2021 vor fi incluse si sumele necesare platii ratelor pentru proiectul ''Suceava - Utilitati si mediu la standarde europene'', fiind vorba de peste 29 milioane de lei, el apreciind ''deschiderea''…

- Potrivit primarului Ioan Turc, investițiile vor continua in zona Wonderland, acesta luand in calcul o sanie de vara, pentru a atrage bistrițenii la partia de schi și in timpul sezonului cald. Ideea a fost vehiculata și de fosta administrație, Ovidiu Crețu, la vremea sa, anunțand și el intenția de a…

- Consiliul Județean Cluj a emis recent autorizația de construire în vederea extinderii rețelei de canalizare amplasate pe raza localitații Câțcau, județul Cluj. Astfel, rețeaua de canalizare existenta se va extinde pe o lungime…

- Primaria Cluj-Napoca a lansat licitația pentru execuția lucrarilor pentru proiectul de revitalizare a culoarului de mobilitate nemotorizata aferenta Someșului, modernizarea și extinderea infrastructurii pietonale și ciclistice pe malurile râului: Zona 2 - Parcul…

- Executivul a adoptat, vineri, Hotararea pentru aprobarea schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor destinate promovarii productiei si distributiei de energie termica in sistem centralizat, din surse regenerabile mai putin exploatate, respectiv biomasa, biogaz, energie geotermala, informeaza…

- Vasile Borș, primarul din Maieru, a fost prezent in studioul Bistrițeanul Live, vorbind despre lucrarile care se deruleaza in localitate, proiectele inițiate in precedentul sau mandat și planurile de viitor: Peste trei kilometri și jumatate de straduțe private din Maieru au fost prinse in domeniul public…

- Ministrul Finanțelor Florin Cițu a anunțat ieri ca vor fi suplimentate sumele pentru plata pensiilor, pentru despagubirile acordate celor afectați de seceta, dar și pentru sanatate și dezvoltare. Proiectul de rectificare bugetara aduce taieri de la Aparare, Finanțe, Interne, Economie, dar și de la Serviciul…