Orban: Va fi un guvern suplu. Nu înființăm ministere pentru portofolii ​Viitorul guvern va fi unul suplu care va avea maximun 18 ministere, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban. El a precizat ca negocierile cu USR-PLUS și UDMR vor începe sâmbata. Orban a adaugat ca nu vor fi &"înființate ministere pentru portofolii&".



​&"România are nevoie cât mai rapid de investirea unui guvern. Vom negocia pe mai multe paliere: programul de guvernare, structura guvernului, o sa existe o negociere și referitoare parlament, comisii&", a spus Orban.



Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au avut joi o întâlnire la Cotroceni cu…

Sursa articol: hotnews.ro

