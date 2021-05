Stiri pe aceeasi tema

- ”Stiti foarte bine ca noi am sustinut proiectul de buget initiat de primarul Nicusor Dan care, din punctul meu de vedere, era mai mult decat forma la care s-a convent acum, dar totul e bine cand se termina cu bine, pana la urma ne-am inteles”, a declarat Ludovic Orban. Liderul PNL a adaugat ca ar…

- ”Stiti foarte bine ca noi am sustinut proiectul de buget initiat de primarul Nicusor Dan care, din punctul meu de vedere, era mai mult decat forma la care s-a convent acum, dar totul e bine cand se termina cu bine, pana la urma ne-am inteles”, a declarat Ludovic Orban. Liderul PNL a adaugat ca ar…

- Liderii USR PLUS spun ca intenționeaza sa soluționeze situația care a creat tensiuni. Dan Barna a dat asigurari ca bugetul Capitalei va fi aprobat in perioada urmatoare. Liderul USR s-a oferit sa se implice in mediere și a subliniat ca „respectarea lucrurilor negociate este esențiala”.Și Premierul Florin…

- Liderii USR PLUS spun ca intenționeaza sa soluționeze situația care a creat tensiuni. Dan Barna a dat asigurari ca bugetul Capitalei va fi aprobat in perioada urmatoare. Liderul USR s-a oferit sa se implice in mediere și a subliniat ca „respectarea lucrurilor negociate este esențiala”.Și Premierul Florin…

- Liderul grupului PSD din Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Aurelian Badulescu, a declarat miercuri ca bugetul ar trebui votat in forma actuala iar pentru restul solicitarilor sa se astepte pana la rectificare. "Haideti sa inchidem un buget pe formula asta, avem capacitatea data de lege…

- ”Am lansat in dezbatere publica pentru 2021. E un buget care face curatenie in primarie si pregateste constructia Noului Bucuresti. In ciuda constrangerilor pe care le avem, am reusit sa deblocam investitiile si sa planificam cateva obiective importante pentru Capitala”, a anuntat, miercuri, Nicusor…

- Liderul PNL București, Violeta Alexandru, explica faptul ca liberalii s-au razgandit și susțin suspendarea PUZ-urilor din Capitala pentru doar 3 luni și asta pentru ca ar fi probleme punctuale de rezolvat. Violeta Alexandru susține ca o suspendare pe doi ani ar amana rezolvarea problemelor și da…

- Consilierii generali ai PNL București au transmis, intr-o ședința a filialei, ca nu sunt de acord cu suspendarea PUZ-urilor de sector pentru o perioada de doi ani, cum a propus primarul general Nicușor Dan, informeaza News.ro , citand surse liberale. ”Mai bine demisionam din funcție decat sa votam suspendarea…