- Lupta pentru șefia PNL se ascute. Ludovic Orban a declarat, vineri, ca Theodor Stolojan nu și-a putut plati cotizatia la partid, în acesta saptamâna, pe motiv ca nu figureaza în baza de date a PNL, iar situația a fost generata de "o eroare de soft". El susține ca, în…

- Presedintele PMP, Cristian Diaconescu, a declarat, joi, la Braila, ca nu cunoaste motivele pentru care guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a numit-o consilier pe Viorica Dancila si ca, din punctul sau de vedere, fostul premier PSD nu are "o deschidere internationala". Citește…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți, 25 mai, intr-o conferința de presa, ca renunțarea la gratuitatea vaccinului anti-COVID ar putea intra in discuție numai atunci cand „virusul va deveni banal, cum e virusul de gripa”. Ludovic Orban a facut precizari cu privire la declarația sa de ieri,…

- Congresul PNL va fi organizat pe 25 septembrie, iar la el vor participa 5.000 de persoane, a anunțat Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal. Intrebat daca evenimentul va avea loc la interior, a evitat un raspuns direct, spunand ca o decizie va fi luata in funcție de contextul pandemic.…

- Ludovic Orban a afirmat, luni, in timp ce se afla la Stefanesti, in judetul Arges, la aniversarea a 146 de ani de la infiintarea Partidului National Liberal, ca romanii ar putea plati pentru vaccinarea impotriva COVID-19 „intr-un viitor oarecare”, mentionand ca se poate ajunge in situatia vaccinului…

- Intrebat despre posibila candidatura a premierului Florin Cițu la șefia PNL, Ludovic Orban a spus ca ”deocamdata e o presupunere, nu comentez presupuneri”.„Eu mi-am anunțat transparent candidatura, obiectivul meu e ca PNL sa serveasca in continuare interesele Romaniei”, a spus Ludovic Orban.Președintele…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, la Kanal D, ca stie ca, odata cu candidatura pentru un nou mandat la șefia partidului, trebuie sa ia foarte in serios si candidatura la presedintia Romaniei. Intrebat daca ia in calcul sa se inscrie in cursa pentru președinție, Ludovic Orban a spus ca „e…