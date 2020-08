Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban va prezenta, miercuri, de la ora 13.00, in ședința comuna a celor doua camere ale Parlamentului un raport detaliat pentru gestionarea pandemiei, inceperea școlii și organizarea alegerilor,...

- Guvernul va analiza propunerea facuta de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta privind interzicerea programului la terase in intervalul orar 23,00 - 6,00 sub aspectul extinderii la nivel national, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban.

- Guvernul are in analiza trei - patru scenarii pentru deschiderea scolilor si va lua o decizie in urma unei analize care va tine cont de mai multe elemente, dar totul depinde de evolutia situatiei epidemiologice, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. "Am constituit un grup de lucru interministerial,…

Oficialii guvernamentali au aratat, in mai multe randuri, ca nu mai sunt locuri pentru pacienții Covid la spitalele din Capitala. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța deschiderea spitalului modular din Pipera, care va putea primi pana la 500 de pacienți cu simptome ușoare.

- "Ne propunem ca obiectiv ca in termen de 30 de zile sa adoptam toate proiectele de act normativ necesare pentru implementarea masurilor din planul de investitii si relansare economica. As vrea sa avem o prima discutie legata de doua proiecte de acte normative, e vorba de doua proiecte de ordonanta…

- NU VA LASAȚI PACALIȚI! Nu primarul va da maști gratis, ci Guvernul! PRIMARUL DOAR LE IMPARTE! Potrivit legii, persoanele defavorizate vor primi in perioada urmatoare maști de protecție gratuit. In cea mai mare parte, beneficiarii se vor regasii printre cei inscriși la ajutorul social sau printre cei…

- Ludovic Orban a intrebat reprezentantii Ministerului Muncii, in debutul sedintei de Guvern, daca sunt pregatiti cu proiectul de ordonanta de urgenta care clarifica masurile dupa data de 1 iunie. "Avem proiectul de ordonanta de urgenta pentru instituirea unor masuri active in perioada de dupa…