Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban considera ca depunerea unei motiuni de cenzura in vacanta parlamentara este o actiune neconstitutionala si afirma ca niciun partid sau lider politic „nu poate sa isi bata joc de aceasta institutie” si sa o foloseasca ca „mijloc de campanie electorala interna”, potrivit agerpres.…

- Ludovic Orban are zilele numarate in fruntea Guvernului! PSD a anunțat ca marți se va decide ziua in care se va vota moțiunea de cenzura impotriva guvernului PNL, a doua din acest an, dupa ce prima a avut un succes istoric, fiind votata de 261 de parlamentari, lucru nemaiintalnit in Romania. La Timișoara,…

- Orban a reamintit ca parlamentarii PNL au despus la CCR o sesizare prin care au invocat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament referitor la motiunea de cenzura. "Din punctul nostru de vedere, motiunea de cenzura nu poate fi depusa decat in sesiune…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca a fost depusa la Curtea Constituționala o sesizare de neconstituționalitate privind moțiunea de cenzura."Sa vedem ce moțiune de cenzura va fi. Astazi am depus la CCR o sesizare prin care am invocat existența unui conflict juridic de natura constituționala intre…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit data de 1 septembrie ca termen de transmitere a punctelor de vedere de la Guvern si Parlament privind existenta unui conflict juridic, urmare a depunerii motiunii de cenzura in sesiune extraordinara, au precizat, vineri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.…

- PNL depune azi la CCR sesizare privind conflictul juridic dintre guvern si parlament pe tema moțiunii de cenzura. Liberalii urmeaza sa depuna astazi o sesizare la CCR, sub forma unui conflict juridic de natura constitutionala intre guvern si parlament, deoarece PSD a depus motiunea de cenzura in vacanta…

- Dupa o saptamâna de controverse cu social-democrații, liberalii au decis sa sesizeze Curtea Constituționala pe un conflic juridic de natura constitutionala între Guvern si Parlament privind depunerea motiunii de cenzura de catre PSD în vacanta parlamentara, a anunțat Ludovic Orban.Orban…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit joi în sesiune extraordinara comuna pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de PSD. Demiterea Guvernului în plina campanie electorala are o miza foarte importanta pentru PSD, care ar crea o noua criza politica Daca demersul acestora are succes,…