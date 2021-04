Stiri pe aceeasi tema

- O fabrica de asamblare a camioanelor pentru Armata a fost inaugurata vineri, la Petresti, in prezenta presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor, Anca Dragu si, respectiv, Ludovic Orban. "Aceasta initiativa reprezinta o confirmare a angajamentului companiei noastre, IVECO Defence Vehicles,…

- Astazi, 09 aprilie, are loc deschiderea Fabricii IVECO Defence Vehicles, construita de la „0” in localitatea Petrești. Chiar in acest Post-ul Premierul Romaniei este așteptat la deschiderea Fabricii IVECO de la Petrești apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Secretarul de stat la Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a anuntat deschiderea a inca 160 de fluxuri de vaccinare in localitati cu rata mare de infectare si a dat ca exemplu in acest sens Bucuresti, Constanta si Dambovita, informeaza News.ro. Andrei Baciu a fost intrebat duminica, la o emisiune…

- Deputatul PSD Marian Rasaliu, a avut o replica la o postare pe Facebook a fostului premier Ludovic Orban, pe care l-a acuzat ca, deși este brașovean și este la putere, a uitat de Fabrica Roman S.A. Orban a scris, in urma cu cateva zile, despre o intalnire cu reprezentanții IVECO, „o companie care a…

- Consilierii generali ai PNL București au transmis, intr-o ședința a filialei, ca nu sunt de acord cu suspendarea PUZ-urilor de sector pentru o perioada de doi ani, cum a propus primarul general Nicușor Dan, informeaza News.ro , citand surse liberale. ”Mai bine demisionam din funcție decat sa votam suspendarea…

- Iveco dorește sa iși intensifice prezența in Romania, inclusiv prin deschiderea unui birou regional, dupa ce a inceput, recent, construcția unei fabrici de camioane in Dambovița, unde va asambla camioanele pentru armata Romaniei, anunța liderul PNL, Ludovic Orban. „Am avut, astazi, la Parlament,…

- „Am avut, astazi, la Parlament, impreuna cu presedintele Senatului, Anca Dragu, o intalnire cu reprezentantii IVECO, o companie care a decis, intr-o perioada dificila, legata de pandemia de coronavirus, sa investeasca in tara noastra. Eforturile guvernului PNL de a mentine economia romaneasca pe un…

- Ministerul Sanatații a transmis, marți, ca alți șase romani au fost confirmați cu noua tulpina a coronavirusului din Marea Britanie. probele au fost prelucrate in cadrul Institutului Național de Boli Infecțioase "Matei Balș”.„Au fost raportate 6 noi cazuri de infectare cu SARS-Cov-2, noua varianta UK…