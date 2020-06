Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cea de-a treia etapa de relaxare a restricțiilor menite sa previna raspandirea infectarii cu virusul SARS-CoV-2, ministrul Sanatații, Nelu Tataru a explicat in ce condiții se vor lua noi masuri de relaxare de la 1 iulie 2020. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a declarat ca se așteapta o creștere…

- Ministerele de resort au stabilit reguli pentru derularea fiecarei activitati, astfel incat sa se limiteze contactul intre persoane si sa se pastreze distanta. De exemplu, intrarea la terase se va face cu rezervare, pe baza unui "triaj observational", iar accesul clientilor cu simptome vizibile de infectie…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca duminica s-a inregistrat cel mai mic numar de cazuri noi de imbolnavire cu COVID-19 pe 24 de ore de la inceputul pandemiei. "124 de cazuri noi este cel mai mic numar de cazuri noi pe 24 de ore de la inceputul pandemiei. Avem si cel mai mic numar de…

- Premierul Ludovic Orban a precizat ca redeschiderea activitatii jocurilor de noroc va fi posibila in anumite conditii sanitare si in functie de evolutia crizei epidemiologice, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Guvernului. Seful Executivului a avut, joi, consultari cu reprezentantii industriei…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca, in acest moment, Romania inca se confrunta cu primul val de imbolnaviri cu noul coronavirus si ca prognoza autoritatilor „merge spre 20 de mii de imbolnaviri la finalul primului val, daca sunt respectate regulile”. Urmatoarele masuri de relaxare ar putea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, ca deplasarea in afara localitații va fi permisa dupa 15 mai pentru anumite motive, cum ar fi in interes de serviciu, la rude sau pentru munci agricole. El a spus ca și comerțul va fi deschis, cu excepția barurilor și restaurantelor. Premierul Ludovic…

- Declaratie de presa 23 aprilie 2020 Dupa 15 mai, putem astepta masuri de relaxare a restrictiilor! Majoritatea romanilor au inteles, in aceasta perioada a Sarbatorilor Pascale, ca distantarea sociala, chiar si in momente importante, reprezinta deocamdata singura cale prin care putem fi in siguranta…

- Specialiștii care gestioneaza pandemia de coronavirus din Romania considera ca este mult prea devreme pentru o relaxare a masurilor de restricție. Primele posibile masuri de ieșire din izolare s-ar putea aplica, gradual, abia de luna viitoare.