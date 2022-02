Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, Rusia si-a incalcat statutul de membru permanent al Consiliului de securitate al ONU si a incalcat grav toate acordurile privind securitatea europeana si globala. Astazi nu mai sunt suficiente doar declaratiile de condamnare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei. Sunt necesare actiuni concrete…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat miercuri seara, 23 februarie, la TVR, ca o pozitie neutra in cazul conflictului dintre Rusia și Ucraina nu ar feri Romania de „o posibila invazie din partea unui vecin mai puternic”, ci doar ar prinde-o nepregatita. Dincu le-a transmis celor care sustin neutralitatea…

- In aceasta dimineata i-am trimis ministrului britanic de externe o scrisoare pentru a-i cere arme defensive suplimentare pentru Ucraina, a declarat la Washington ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, citat de AFP, el precizand ca le va inainta aceeasi solicitare si interlocutorilor sai americani.Vom…

- Președintele rus, Vladimir Putin, spune ca a constatat o „deteriorare a situației” in estul Ucrainei și a invocat, vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Kremlin, o „incalcare masiva și sistematica a drepturilor omului” și „legiferarea discriminarii” populației rusofone din Ucraina, relateaza …

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat, intr-o emisiune difuzata duminica de postul Prima TV, ca romanii nu trebuie sa se teama ca țara noastra va fi implicata intr-un razboi, in contextul crizei ucrainene, și ca NATO și Uniunea Europeana pregatesc un raspuns „robust” de sancțiuni…

- Printre o serie de posibile sanctiuni occidentale impotriva guvernului presedintelui Vladimir Putin, Germania ar putea bloca autorizarea conductei Nord Stream 2, daca Rusia va invada Ucraina. Dar masura ar risca sa exacerbeze o criza a aprovizionarii cu gaze in Europa, care a determinat cresterea preturilor…

- Poziția comuna a celor doi oficiali a fost exprimata joi seara, intr-o convorbire telefonica avuta de cei doi lideri, care s-au declarat de acord \"\"asupra faptului ca ar trebui ca o noua agresiune militara a Rusiei contra Ucrainei sa fie evitata\"\", relateaz[ Agerpres.\"\"Trebuie sa fie clar ca,…

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) susține ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, trebuie oprit, iar Moscova nu mai are ce cauta in mod normal in Consiliul de Securitate al ONU. „Am cerut astazi in plenul Parlamentului European de la Strasbourg o poziție mult mai ferma a Uniunii Europene…