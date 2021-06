Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat, intrebat despre faptul ca Dan Barna a spus ca va propune o discutie in coalitie privind alegerea primarilor in doua tururi, ca suntem departe de anul electoral 2024, insa PNL sustine acest aspect si va fi cu siguranta o decizie in coalitie privind acest lucru. „Va…

- Liberalii sustin alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, dar, deocamdata, anul electoral 2024 este ''departe'', a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban. "Va readuc aminte ca Guvernul pe care l-am condus a fost demis prin motiune de cenzura, pentru ca Guvernul…

- Copreședintele USR PLUS Dan Barna spune ca alianța vrea desființarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie in aceasta sesiune parlamentara sau intr-o sesiune extraordinara din luna iulie. Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca in coaliție va fi gasita cea mai buna modalitate pentru…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, ca partidul sau nu va vota alaturi de USR PLUS proiectul de lege inițiat de formațiunea condusa de Dan Barna și Dacian Cioloș, care prevede acordarea unei zile libere pentru persoanele care doresc sa se vaccineze. “Nu au discutat cu noi inainte de depunerea…

- Copresedintele USR-PLUS, vicepremierul Dan Barna, a declarat, vineri, ca modul in care va putea fi sustinuta in Parlament initiativa privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin a fost reglementat prin una dintre modificarile aduse in aceasta saptamana protocolului coalitiei de guvernare.…

- Fostul premier Victor Ponta afirma ca varianta la care s-a ajuns in urma negocierilor din coalitie este cea mai rea posibila, pentru ca il lasa pe premierul Citu fara putere, iar deciziile majore se vor lua la partide si la Cotroceni. Liderul Pro Romania compara situatia actuala cu situatia guvernelor…

- Impas in ședința PNL-USR-PLUS-UDMR. Mai exact, in acest moment, negocierile s-au blocat. Liderii USR-PLUS au parasit, marți seara, biroul lui Ludovic Orban de la Parlament și au plecat sa se consulte.

- Copresedintele AUR, senatorul Claudiu Tarziu, a anuntat, miercuri, depunerea unui proiect legislativ in Parlament care vizeaza alegerea primarilor si a presedintilor de consilii judetene in doua tururi, conform Agerpres. Citește și: Bill Gates da SEMNALUL: REVENIREA la normal mai dureaza un…