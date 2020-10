Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban si-a exprimat recunostinta, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Armatei Romane, fata de eroii cazuti la datorie de-a lungul istoriei, afirmand ca datorita sacrificiului acestora generatiile de azi se bucura de o Romanie „stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil”.…

- Mesajul premierului Ludovic Orban cu ocazia Zilei Armatei Romane:ldquo;Ziua de 25 Octombrie o dedicam, ca in fiecare an, tuturor celor care au imbracat haina militara luptand in trecut pentru apararea tarii si celor care, astazi, sunt prezenti permanent la datorie pentru a asigura capacitatea defensiva…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a transmis, sambata, un mesaj cu prilejul sarbatoririi Zilei Armatei Romane, in care afirma ca noile generatii de militari se inclina in fata tuturor eroilor care si-au dat viata pe campul de lupta. "Ziua Armatei Romaniei este, pentru noi, un prilej de aducere…

- In ajunul Zilei Armatei Romane, ostașii cazuți in cel de-al Doilea Razboi Mondial au fost comemorați la cimitirul eroilor din satul Mana. Cu aceasta ocazie, a fost organizata o ceremonie militar-religioasa, precum și depuneri de flori de catre Ambasada Romaniei la Chișinau.

- Duminica, 25 octombrie 2020, aniversam 76 de ani de la eliberarea orașului Carei de sub ocupația hortysta instalata in septembrie 1940. Tot la data de 25 octombrie se sarbatorește și Ziua Armatei. In cimitrul central se afla mormintele ostașilor care au cazut la datorie. Dupa ceremoniile de la Monumentul…

- Ansamblul monumental de la Socond inchinat memoriei ostaților romani cazuți pentru eliberarea Transilvaniei a fost vandalizat. Crucile de marmura cu tricolor au deranjat! Țara Codrului are drumuri de epoca, e prea romaneasca pentru conducerea județului Satu Mare. Acum au vandalizat și crucile eroilor…

- Specialiștii din Ministerul Transporturilor, cei ai Inspectoratului de Situații de Urgența și cei de la Metrorex decid vineri daca dau unda verde metroului din Drumul Taberei la finalul acestei saptamani ceea ce inseamna ca pe ultima suta de metri trebuie rezolvate mai multe probleme precum: astuparea…

- Premierul Ludovic Orban afirma, intr-un mesaj transmis, luni, cu ocazia Zilei Limbii Romane, ca limba nationala a creat "personalitatea distincta romaneasca", iar o limba bogata, "care sa exprime toate nuantele simtirii si gandirii", nu poate fi insusita decat prin lectura. "In numele…