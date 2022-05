Stiri pe aceeasi tema

- Capitala chineza Beijing a inchis miercuri zeci de stații de metrou și rute de autobuz in campania sa de a opri raspandirea COVID-19 și de a evita soarta Shanghaiului, unde milioane de locuitori au fost in lockdown mai bine de o luna. Beijing a inchis peste 40 de stații de metrou, aproximativ o zecime…

- La televiziunea rusa de stat, Россия 1, se discuta foarte natural și chiar pe un ton relaxat despre un potențial atac nuclear asupra Statelor Unite, in contextul in care, miercuri, 20 aprilie, Rusia a lansat cu succes, in cadrul unui test, racheta balistica intercontinentala

- Vioncelistul Denis Karacevțev da recital pe fundalul cladirilor din Harkov avariate de bombardamente, iar tanarul pianist Oleksi Karienko concerteaza in fața garii din Lviv, chiar și cand se aud sirenele antiaeriene, pentru ucrainenii care fug din calea razboiului, transmite Suspilne , postul public…

- Acuzata de comunitatea internaționala ca este in spatele multora dintre atacurile cibernetice date in ultimii ani, China replica printr-o serie de dezvaluiri uluitoare. Beijingul a facut publice o serie de dovezi despre cum Statele Unite și-au monitorizat aliații! Concret: America a spionat cibernetic…

- Administratia Chinei a indemnat, marti dimineata, toate partile implicate in criza din Ucraina, inclusiv Rusia, sa dea dovada de "retinere" si sa evite amplificarea tensiunilor, in contextul in care Beijingul pledeaza pentru respectarea suveranitatii nati

- Gruparile teroriste Al Qaida și Statul Islamic raman amenințari serioase. Este avertismentul lansat de la New York de șeful Biroului Antiterorism al ONU. Oficialul spune și ca terorismul determinat de xenofobie, rasism și intoleranța este in creștere.

- Aflat in permanenta dezvoltare, Clujul mai bifeaza un lucru incredibil: va avea zbor direct catre New York, fara nicio escala. Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj, al doilea pe plan național dupa numarul de pasageri, va avea in viitorul apropiat un zbor transatlantic care sa lege Romania de…

- O carte despre un om care a intruchipat atat Holocaustul, cat și eșecul justiției – Josef Mengele, criminal de razboi care a fugit și s-a ascuns in Argentina și n-a fost prins vreodata. Josef Mengele este, probabil, cel mai cunoscut criminal de razboi din toate timpurile. A intruchipat, au…