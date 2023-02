Stiri pe aceeasi tema

- Central Park Wine Festival din Cluj-Napoca a fost inclus pe harta evenimentelor de profil recomandate in anul 2023 de site-ul Wine Tourism. Festivalul din Cluj se afla pe lista alaturi de faimosul Aniane Wine Festival din Franța.

- Nationala masculina de tenis a Romaniei urcat pe locul 27 in clasamentul Cupei Davis, saltul de cinci pozitii fiind facut dupa victoria (3-2) cu Thailanda, la Nonthaburi, in play-off-ul pentru Grupa Mondiala I. In septembrie, tricolorii vor juca pentru accederea in calificarile competitiei cu o echipa…

- De cateva zile, Supercom asigura ridicarea gunoaielor in Cluj-Napoca, insa a inceput treaba „cu stangul”. Clujenii s-au plans de mizerie la punctele gospodarești. Firma are la dispoziție doua saptamani ca sa „aduca orașul la normalitate”.

- In anul 2022, prețul locuințelor a cunoscut o creștere de 6%. Mai exact, suma medie solicitata pentru o locuința a crescut de la 1.593 la 1.682 de euro pe metru patrat. Prețurile locuințelor au fost influențate de mai mulți factori, printre care se numara și creșterea costului de construcție dar și…

- Oferind acces fara viza in 175 de țari din lume, pașaportul romanesc se situeaza pe locul 17 in clasamentul Henley Passport Index, care clasifica documentele in funcție de numarul de state care sunt accesibile fara o viza prealabila, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Oricat de bizar ar suna, orașul din Romania cu cea mai mare suprafața are doar cateva mii de locuitori. Mai puțin de 6.000 de suflete traiesc intr-o localitate ce este mai mare decat București, Cluj-Napoca și Timișoara la un loc. Orasul din Romania cu cea mai mare suprafata In anul 2004, prin Legea…

- Darea de pomana, aproape, a Petromului, austriecilor de la OMV, s-a lasat și cu drame. Pentru toata lumea... Industria petrochimica a fost distrusa, zeci de mii de oameni au avut de suferit, deoarece austriecii s-au facut stapani peste resursele naturale și se comporta cu romanii așa cum s-au comportat…

- Topul orașelor din Romania in care chiriile au explodat: Cum stau Cluj-Napoca, Oradea și Sibiu in clasament Topul orașelor din Romania in care chiriile au explodat: Cum stau Cluj-Napoca, Oradea și Sibiu in clasament Realizat de Storia.ro, platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri din piața,…