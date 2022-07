Orașul Fieni este in sarbatoare, s-a disputat Finala Campionatului orașenesc de fotbal pe stadionul Cimentul Fieni. In competiție au fost inscrise opt echipe iar dupa disputarea meciurilor au ramas in lupta doar patru echipe disputandu-se finala mica intre Dacii Liberi și FC Costești. Partida a fost caștigata de FC Costești dupa loviturile de departajare. Marea [...] The post Orașul Fieni in sarbatoare, s-a disputat Finala Campionatului orașenesc de fotbal. VIDEO first appeared on Partener TV .