Stiri pe aceeasi tema

- Coloana de fum a fost insotita de un fenomen meteorologic extrem de rar: o furtuna cu descarcari electrice care lasau impresia ca pornesc din pamant si se indreapta spre cer. Vulcanul Taal este al doilea cel mai activ vulcan din Filipine si eruptia a provocat panica printre locuitorii din orasele aflate…

- Scolile si institutiile sunt inchise luni in capitala statului Filipine dupa ce vulcanul Taal a aruncat nori de cenusa peste oras, seismologii avertizand in legatura cu riscul unui eruptii care s-ar putea produce oricand, urmata de un posibil tsunami, informeaza Reuters. Mii de persoane…

- Institutul de Vulcanologie și Seismologie (Phivolcs) din Filipine a dispus evacuarea completa a unei zone situate in proximitatea vulcanului Taal, unde locuiesc peste 450.000 de oameni, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.Autoritațile au ordonat evacuarea unei zone de 17 kilometri…

- Opt mii de persoane au fost evacuate in regim de urgența. Se așteapta o „erupție pericuoasa” a vulcanului Taal. Filmarile din zona su surprins scene spectaculoase: fulgere par sa explodeze in momentul in care lovesc norul de fum și cenușa degajat.

- Vulcanul Taal, aflat in apropiere de Manila, capitala arhipelagului Filipine, a trecut duminica printr-un episod de eruptie freatica, aruncand pana la 1 kilometru in atmosfera coloane de aburi si cenusa si determinand autoritatile sa evacueze mii de oameni din localitatile apropiate de vulcan, transmite…

- Alerta in Filipine din cauza eruptiei vulcanului Taal, situat in apropiere de Manila. Un nor urias de cenusa s-a format deasupra craterului. Autoritatile locale au precizat ca aproximativ sase mii de oameni, printre care si cateva zeci de turisti, au fost evacuati.

- Un nor urias de cenusa vulcanica de culoare alba si gri s-a format deasupra craterului vulcanului Taal din provincia Batangas, aflat la 66 de kilometri de Manila. Localnicii au raportat caderi de cenusa si mici "ploi" de pietre vulcanice. Autoritatile locale au precizat ca aproximativ 6.000…

- Operațiunea de cautare-salvare a oilor de pe nava rasturnata in Portul Midia s-a incheiat vineri seara, fiind in total 254 de animale salvate, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Constanța."Operațiunea de cautare - salvare a oilor s-a terminat! Mulțumim voluntarilor ARCA…