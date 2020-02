Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Moldovei, Igor Dodon, a lansat o emisiune online, ”Președintele raspunde”, in care dialogheaza cu utilizatorii de Facebook care-i adreseaza intrebari. Jurnaliștii de la Deschide.md au descoperit ca majoritatea intrebarilor vin de la utilizatori inexistenți ai rețelei de socializare.Deschide.md…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a anuntat ca va trimite catre autoritatile de cercetare penala dosarul cu rezultatele Corpului de Control privind situatia de la incineratorul de deseuri periculoase de la Brazi. "De la preluarea mandatului de ministru zeci de locuitori din zona…

- Trei persoane au fost retinute, iar alte patru au fost puse sub control judiciar in dosarul in care au avut loc perchezitii la suspecti de infractiuni de fals si de serviciu, cu un prejudiciu de doua milioane de euro.

- CHIȘINAU, 17 dec – Sputnik. Aproximativ 50 de persoane au primit luni distincții de stat, in cadrul unei ceremonii oficiale la Președinție. De ordine și medalii s-au bucurat persoane care activeaza in diverse domenii: reprezentanți ai complexului agroindustrial și ai organelor de audit financiar…

- CHIȘINAU, 10 dec - Sputnik. Magistrații au respins demersul lui Viorel Morari, care a fost suspendat pentru o luna din funcția de șef al Procuraturii Anticorupție. Morari a contestat in instanța de judecata decizia luata ieri de procurorul general, Alexandr Stoianoglo. La o zi de la atacarea…

- Un numar de sapte barbati cu varste cuprinse intre 17 si 45 de ani au fost retinuti pentru 24 de ore in urma unor perchezitii efectuate in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu, la persoane implicate in tulburarea ordinii si linistii publice, in locuintele si autoturismele lor fiind gasite bate,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe, vineri, dezbaterile in camera preliminara in dosarul Revolutiei, in care fostul presedinte Ion Iliescu este acuzat de infractiuni contra umanitatii, relateaza Agerpres.La acest prim termen al procesului, un judecator de camera preliminara va analiza cererile…

- Mai multe persoane audiate in cazul talhariilor de saptamana trecuta din Alexandria in Eveniment / on 18/11/2019 at 14:02 / Mai multe persoane au fost auditate, iar anchetatorii au intocmit un cerc de suspecți, in cazul celor doua infracțiuni de talharie comise, saptamana trecuta, in Alexandria.…