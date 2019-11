Stiri pe aceeasi tema

- Turcia se afla in discutii cu Rusia in ce priveste predarea a 18 presupusi membri ai armatei siriene capturati de fortele turce, a declarat joi ministrul apararii, Hulusi Akar, potrivit AFP si Reuters. 'Purtam discutii cu Rusia in problema transferului acestor 18 persoane care sunt,…

- Autoritatile turce au arestat 24 de persoane pentru difuzare de "propaganda neagra" pe retelele sociale cu privire la operatiunea militara a Ankarei din Siria, transmite Reuters care preia o informatie de miercuri a agentiei Anadolu potrivit Agerpres. In nord-estul Siriei, acolo unde Turcia doreste…

- Pentagonul a confirmat vineri ca trupele americane aflate în nordul Siriei "au intrat sub focul artileriei turce" și a solicitat Ankarei sa-și sisteze toate operațiunile care ar putea forța forțele SUA sa întreprinda "imediat acțiuni defensive", relateaza Mediafax citând…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- Toate pregatirile pentru lansarea unei operațiuni militare a Turciei in nord-estul Siriei au fost incheiate, a informat Ministerul turc al Apararii intr-un mesaj postat pe Twitter, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește și: Rasturnare de situație: cat timp condusese șoferul de TIR, care…

- Statele Unite nu vor fi implicate și nu vor susține operațiunea militara care urmeaza sa fie lansata de Turcia in nord-estul Siriei, a informat Casa Alba, in urma unei discuții telefonice intre președintele american Donald Trump și omologul sau turc Tayyip Erdogan, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Forțele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a declarat vineri presedintelui rus Vladimir Putin ca atacurile armatei siriene in nord-vestul Siriei provoaca o criza umanitara si ameninta securitatea nationala a Turciei, a anuntat presedintia turca, citata de Reuters. Trupele siriene i-au incercuit pe rebeli,…