O puternica alunecare de teren produsa miercuri intr-o regiune din Norvegia aflata dincolo de cercul Arctic a dus la scufundarea in mare a opt case si a terenului pe care se aflau, conform unor inregistrari video postate in social media, transmite vineri Reuters. Foto: (c) Anders Bjordal NVE/EPA Nimeni nu a fost ranit dupa ce casele, aflate in apropierea orasului Alta, din nordul Norvegiei, au fost purtate de alunecarea de teren in valuri. "Se pare ca niciun om nu se afla in zona cand s-a produs alunecarea de teren", a declarat un politist din Alta pentru Agentia de presa norvegiana (NTB).AGERPRES/(AS…