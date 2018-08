Opozantul rus Serghei Udalţov, spitalizat de urgenţă Udaltov, care a fost condamnat din cauza ca a ars portrete ale unor lideri rusi in cursul unei manifestatii contra cresterii varstei de pensionare, ”a fost spitalizat din motive medicale”, a anuntat duminica activistul Ivan Melnikov, citat de agentia oficiala Tass.



”Un medic i-a luat tensiunea in prezenta noastra, i-a facut analize de sange (...) si a decis sa fie spitalizat de urgenta”, a precizat Melnikov, un membru al unei comisii publice de supraveghere a inchisorilor, care l-a putut vizita pe opozant duminica in celula, informeaza news.ro.



"El a fost luat imediat de…

Sursa articol si foto: rtv.net

