Opozantul rus Aleksei Navalnii, plasat in detentie dupa ce a revenit in Rusia, urmeaza sa fie judecat miercuri pentru defaimarea unui veteran din Al Doilea Razboi Mondial, delict pasibil de amenda sau inchisoare, au anuntat marti avocatii sai, informeaza AFP. Navalnii a fost arestat duminica la revenirea sa de la Berlin si a fost incarcerat pana cel putin pe 15 februarie, in cadrul unei proceduri pentru incalcarea controlului judiciar. El a fost plasat in detentie la Moscova in carantina din cauza pandemiei de coronavirus. Comitetul de ancheta rus a declansat in iulie o ancheta pentru defaimare…