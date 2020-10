Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul politic rus Aleksei Navalnii, 44 de ani, a declarat pentru saptamanalul german Der Spiegel ca presedintele Vladimir Putin s-a aflat in spatele tentativei de otravire si a subliniat ca nu se teme, transmite Reuters, citata de Agerpres.”Sustin ca Putin se afla in spatele infractiunii si nu am…

- Vladimir Uglev a ajuns in atentia presei in urma cu cateva zile, fiind cercetatorul care a inventat neurotoxina cu care a fost otravit Aleksei Navalnii, opozantul lui Putin. Omul de stiinta rus, in varsta de 73 de ani, a vorbit in exclusivitate pentru Libertatea despre proiectul sovietic secret Noviciok. …

- Principalul opozant rus al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, otravit in Rusia cu un agent neurotoxic de tip noviciok potrivit Berlinului, a iesit din coma indusa si urmeaza sa fie decuplat - „in etape” - de la aparatul de „ventilatie”, a anuntat luni Spitalul Charite din capitala germana, relateaza…

- Germania, care detine în prezent presedintia Consiliului UE, a sporit duminica presiunea asupra Rusiei, amenintând cu sanctiuni în lipsa unui raspuns în urmatoarele zile cu privire la aparenta otravire a principalului critic al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, informeaza…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost victima unei tentative de asasinat cu agentul neurotoxic Noviciok, a confirmat miercuri seara cancelarul german Angela Merkel, adaugand ca Rusia va trebui sa raspunda la ''intrebari dificile'' legate de acest atac, potrivit Reuters si DPA, anunța AGERPRES.''Este…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost victima unei tentative de asasinat cu agentul neurotoxic Noviciok, a confirmat miercuri seara cancelarul german Angela Merkel, adaugand ca Rusia va trebui sa raspunda la ''intrebari dificile'' legate de acest atac. ''Este o informatie tulburatoare despre tentativa…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii, aflat in coma dupa ceea ce apropiatii sai asigura ca a fost o „otravire” a fost transportat in aceasta dimineața cu un avion in Germania. Avionul medical care l-a transporta pe liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a aterizat sambata dimineata pe aeroportul…

- Aleksei Navalnii, una dintre cele mai cunoscute figuri ale opoziției din Rusia și un critic constant al președintelui Vladimir Putin, este la spital, in stare de inconștiența, suspiciunea fiind ca a fost otravit, a anunțat purtatoarea sa de cuvant, citata de BBC.