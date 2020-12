Stiri pe aceeasi tema

- Pierre Webo (38 de ani), antrenorul secund al lui Istanbul Basaksehir, a oferit noi declarații despre incidentul rasist petrecut marți, in timpul meciului cu PSG din ultima etapa a Ligii Campionilor, cand a fost numit „ala negru” de catre arbitrul roman Sebastian Colțescu (43). Ca protest la remarca…

- Ce s-a intamplat cu brigada romaneasca de la meciul PSG - Istanbul Basaksehir arata un dublu standard grosolan care ajunge pana in cel mai inalt nivel. Iar asta pentru ca, pana la intreruperea jocului, in minutul 14, Sebastian Coltescu si colegii sai au avut de indurat provocarile delegatiei turce.

- Ilie Nastase ii ia apararea arbitrului Sebastian Colțescu in scandalul in care acseta este acuzat de rasism. Daca are dreptate sau nu, citiți in randurile din articolul de mai jos. Ilie Naasatse a sarit in apararea lui Sebastian Colțescu, acuzat de rasism. ”Daca ei ne spun noua albi, noi cum sa le zicem…

- Sociologul Bogdan Voicu, de la Academia Romana, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre scandalul fara precedent din Liga Campionilor generat de arbitrul Sebastian Colțescu, dupa ce l-a indicat folosind expresia „ala negru” pe Pierre Webo, antrenorul secund al echipei Istanbul Bașakșehir,…

- Sebastian Colțescu (43 de ani) a folosit o expresie rasista la adresa lui Pierre Webo (38 de ani), oficial al oaspeților, și jucatorii lui PSG și Bașakșehir au parasit terenul. Acesta nu este singurul caz de rasism petrecut in cupele europene in ultimii ani. Sebastian Colțescu, derapaj rasist in PSG…

- Ministrul delegat al sporturilor din Franta, fosta sportiva romana Roxana Maracineanu, a reactionat pe Twitter, marti seara, dupa scandalul meciului de fotbal de la Paris in care arbitrul roman Sebastian Coltescu este acuzat de rasism. Maracineanu si-a exprimat aprecierea pentru gestul fotbalistilor…

- Sebastian Colțescu, al patrulea arbitru al meciului PSG – Istanbul Basaksehir este acuzat de rasism dupa ce arbitrul de rezerva i-ar fi aratat lui Ovidiu Hațegan pe cine sa elimine spunand „ala negru”. Meciul a fost intrerupt in minutul 20, dupa ce ambele echipe au refuzat sa mai joace. UEFA și FIFA…

- 7 scurte » rezumatul rapid al meciului Romania - Danemarca 1-1. Observațiile lui Catalin Țepelin, redactorul șef al Gazetei Sporturilor. 1. In 2003, cand Danemarca ne egala in prelungiri și ne elimina din drumul spre Euro, am blestemat neștiința naționalei de a-și vedea interesul. De a trage de timp,…