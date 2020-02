Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase ndash; I.G.P.R. efectueaza 3 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetul Arges, la regimul armelor si munitiilor. Actiunea se desfasoara in cadrul Operatiunii SILENCER 2020, in cooperare…

- Politistii din cadrul IPJ Buzau, Biroul Arme, Explozivi si Substante Periculoase, au pus sambata dimineata in aplicare cinci mandate de perchezitie domiciliara la persoane banuite de detinere ilegala de articole pirotehnice, potrivit Agerpres. Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, actiunea a beneficiat…

- Sute de kilograme de articole pirotehnice au fost gasite de mascați, duminica, la locuința unui barbat din Olt. Un barbat din localitatea Izbiceni, judetul Olt, care vindea obiecte pirotehnice fara sa fie autorizat are acum dosar penal. Mascații au descins la locuința barbatului duminica, 22 decembrie,…

- In urma unei percheziții efectuate in București, a fost depistata o persoana banuita ca ar fi comercializat catre publicul larg articole pirotehnce destinate exclusiv pirotehniștilor autorizați sau folosirii in scopuri tehnice. La data de 30 noiembrie 2019, polițiștii Directiei Arme, Explozivi si Substante…

