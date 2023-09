Operațiunea ,,Blocada” a avut loc în tot județul Dâmbovița Politistii dambovițeni actioneaza permanent, in in mod activ și implicat, in misiunile preventive de depistare a factorilor criminogeni care pot pune in pericol siguranța comunitații. In zilele de 15 și 16 septembrie a.c., polițiștii au acționat pentru prevenirea și descurajarea faptelor antisociale, a situațiilor de risc și pentru combaterea consumului de droguri sau alcool la […] Articolul Operațiunea ,,Blocada” a avut loc in tot județul Dambovița a aparut prima data pe Ziarul Dambovita . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

