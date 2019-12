Operaţiune de amploare împotriva mafiei calabreze: Peste 330 de persoane, inclusiv un fost parlametar, arestate ”Este vorba despre cea mai mare operatiune de la procesul de la Palermo” in care 475 de inculpati au fost judecati din februarie 1986 in decembrie 1987, a anuntat procurorul antimafia din regiunea Catanzaro, Nicola Gratteri, una dintre figurile de prim-plan ale magstraturii italiene in lupta impotriva crimei organizate.



Operatiunea a avut loc in urma unei anchete care a durat cativa ani si care a vizat nu doar 'Ndrangheta activa in zona Vibo Valentia, ci si alte regiuni - Lombardia, Pemont, Venetia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Latium, Sicilia, Puglia, Campania si Basilicate.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

