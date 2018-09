Operaţie în premieră la Centrul de Transplant Renal Iaşi A doua sansa a venit de la mama sa, care a fost de acord sa doneze, in caz contrar, barbatul trebuind sa astepte un organ compatibil de la un donator aflat in moarte cerebrala, lucru care dureaza ani buni. „Este un caz deosebit pentru ca este un retransplant, acest rinichi a functionat bine un numar de ani, dar pacientul a prezentat o serie intreaga de complicatii, o serie intreaga de infectii virale care survin la pacientul transplantat si care au facut ca imuno (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

