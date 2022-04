Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic a caștigat un apel la ATP, dupa ce a fost amenințat cu suspendarea de la Masters-ul ATP 1000 de la Paris din cauza retragerii sale intarziate de la Indian Wells, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Situatia devine din ce in ce mai dificila pentru dirijorul Valeri Gherghiev. Apropiat al lui Vladimir Putin, el a fost somat sa se pronunte cu privire la invazia Ucrainei de regimul rus, in special de Scala din Milano, insa directorul Teatrului Marrinsky din Sankt Petersburg pastreaza tacerea. Prin…

- Situația in Kiev este sub controlul ucrainenilor dupa inca o noapte de lupte, a anunțat luni dimineața comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul-colonel Alexandr Sirski. Alexandr Sirski spune ca rușii au sufetrit „pierderi semnificative” și ca sunt obosiși și demoralizați. „Astazi inamicul…

- Au fost valuri de proteste joi seara in Capitala Moscova, la Sankt-Petersburg și in alte 50 de orașe din Rusia, dupa decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina. Peste 1.500 de manifestanți au fost arestați. Cei mai mulți s-au strans in Piața Pușkin, din Moscova, potrivit informatiilor transmise…

- Trei dintre cele mai mari banci comerciale din Europa, care au operațiuni și in Romania, au inregistrat scaderi semnificative pe burse, dupa ce Rusia a atacat Ucraina. Bursele din Europa sunt azi toate pe roșu. La orele 13.30 am consultat site-ul Bursei din Viena. Cea mai mare scadere a valorii acțiunilor…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat ca, daca Rusia alege sa atace o națiune pașnica și nevinovata precum cea ucraineana, atunci Occidentul trebuie sa acționeze. Johnson a avertizat, totodata, asupra consecințelor posibilei escaladari a situației din Ucraina. Boris Johnson a avut un discurs…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a spus din nou ca exista o amenintare de razboi in Europa. La Conferinta de Securitate de la Munchen sambata dimineata, Scholz a spus ca Occidentul este pregatit sa raspunda imediat la actiunile militare ruse, dar accentul a fost pus pe discutii pentru a gasi o…

- Stilistul italian Giorgio Armani a anunțat recent anularea paradelor cu ultimele colecții programate in luna ianuarie in cadrul Fashion week pentru barbați de la Milano, dar și cea de haute couture de la Paris, din cauza creșterii cazurilor de Covid-19 in Europa, transmite BFMTV.com. Decizia stilistului,…