Opel răsturnat în râpă, pe Bucium: patru oameni la spital Patru pasageri dintr-un autoturism Opel cu numere de Galati au ajuns la spital dupa ce s-au rasturnat intr-o rapa, pe Bucium. Accidentul a avut loc ieri, in jurul orei 14, atunci cand soferul autoturismului, in varsta de numai 21 de ani, in timp ce cobora dealul Bucium, pe DN 24, s-a rasturnat cu masina pe partea dreapta a drumului, apoi s-a oprit intr-un copac. Toti pasagerii au scapat cu viata. Politistii au precizat ca au testat alcoolsco (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

